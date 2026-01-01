Jazzfest Stuhr: Zirkus Jazzino

× Erweitern © Ozan Coskun Zirkus Jazzino

Manege frei für Jazz, der Kinder und Erwachsene begeistert: Beim Jazzfest Stuhr können Familien vom 22. bis 25. Januar 2026 wieder Jazz entdecken, staunen und mitmachen.

Ein ganz besonderes Highlight erwartet Familien und junge Musikentdecker:innen beim interaktiven Familienkonzert: „Manege frei für den Zirkus Jazzino!“ öffnet Klein und Groß gleichermaßen die Tür in die faszinierende Welt des Jazz.

Zirkusdirektor Struzzo nimmt sein Publikum mit in eine bunte Zirkuswelt voller skurriler Figuren, spannender Geschichten und mitreißender Musik. Ob seiltanzende Pinguine, fünf Flöhe oder eine mutige Stabheuschrecke – hier wird Jazz lebendig erzählt und spielerisch erfahrbar gemacht. Besonders schön: Die Kinder sind nicht nur Zuhörer:innen, sondern mitten im Geschehen erleben sie hautnah, wie aus einzelnen Musiker:innen ein echtes Jazz-Ensemble entsteht.

Mit Saxofon, Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug sowie viel Charme und Humor entsteht ein mitreißendes Konzert voller Mitmach-Momente, ideal für Kinder von 4 bis 10 Jahren, ihre Familien und alle neugierigen Jazz-Neulinge. Der frühe Konzertbeginn macht den Nachmittag perfekt für einen gemeinsamen kulturellen Ausflug.

Das Familienkonzert ist Teil eines vielseitigen Festivalprogramms mit renommierten Musiker:innen, spannenden Newcomern und Beiträgen der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz. Wer Jazz einmal anders erleben möchte, sollte sich diesen Nachmittag nicht entgehen lassen.

Eintritt: 8 Euro.