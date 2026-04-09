× Erweitern © Camino Filmverleih Jazzy - Chaos im Regenwald

Bei einem zerstörerischen Waldbrand wird das junge Orang Utan-Mädchen Jazzy von ihren Eltern getrennt. Zum Glück wird sie von Menschen gefunden und in einem Reservat aufgenommen. Hier lernt sie viele andere Tiere kennen, mit denen sie sich schnell anfreundet. Doch als Jazzy Hinweise findet, dass ihre Eltern noch am Leben sein könnten, will sie sich unbedingt auf die Suche nach ihnen machen. Auf ihrer mutigen Reise durch den wunderschönen Regenwald entdeckt Jazzy auch viele schlimme Dinge: Menschen zerstören die Wildnis und das Zuhause vieler Tiere durch Abholzung und Umweltzerstörung. Und Jazzy wird klar: Sie muss alles in ihrer Kraft Stehende tun, um ihre Eltern zu finden und den Regenwald zu retten.

GB/F/USA/CDN 2023, Regie: Tim Harper, Animation, 87 Min., FSK 6, empfohlen ab 7 Jahren

Achtung: am 21.6. mit KIJUKO Club