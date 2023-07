Jeder kann ein Glücksschwein sein!

Kindern ab 4 Jahren wird heute im Bilderbuchkino Laura Bednarskis Geschichte über Selbstbewusstsein und große Freundschaft vorgelesen und gezeigt.

Felix wäre so gerne ein Glücksschwein! Doch leider passiert ihm ein kleines Unglück nach dem anderen. Beim Pfützenspringen besudelt er alle mit Matsch. Beim Toben schubst er aus Versehen das Waldtipi um. Und beim Picknick setzt er sich mitten in den Kuchen. So ein Pech(-Schweinchen)! Nur gut, dass Felix Freunde hat, die fest zu ihm stehen.