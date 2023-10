Jeder Tag ein neues Abenteuer

Petites aventures du quotidien: Auf einer abenteuerlichen Reise in die wundervolle Welt der Kurzfilme gibt es fünf ausgewählte französische Animationsfilmperlen für Kinder zu entdecken:

Kinder ab 4 Jahren können dort herausfinden, was es mit dem riesigen Pottwal (Le chant du cachalot) auf sich hat, der mitten in der Stadt gestrandet ist und einen Baum auf seinem Weg durch die Jahreszeiten (Sur la colline) begleitet. Dann verbringen sie mit dem alten Mann und einer Möwe eine wunderschöne Zeit am Meer (L’air de rien), lassen ihrer Kreativität freien Lauf (Poum poum!) und wirbeln mit zwei Schwestern (Entre deux soeur) durchs Kinderzimmer.

F 2021-2022, moderiertes Kurzfilmprogramm, ca. 60 Min., ohne Dialog, empfohlen ab 4 Jahren

Jeder Tag ein Abenteuer: Kurz und gut - Fünf französische Animationsfilme erzählen ohne Worte von Walen und Bäumen und vielem mehr (F 2021-2022, ab 4 J.; 26.11. * m. KIJUKO Club).