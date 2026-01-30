Trödeln im Kaffeequartier

Die Flohmärkte der "Jetzt Hier Quartiersentwicklung" stehen für Nachbarschaft, Nachhaltigkeit, Schnäppchenjagd und Familienspaß. Zum Auftakt der Flohmarktsaison verwandelt sich die Straße in einen lebendigen Treffpunkt zum Stöbern, Flanieren, Kaffeetrinken und Kreativsein.

Trödeln, Entdecken, Nachbarschaft kennenlernen

Im Kaffeequartier in der Überseestadt zieht Leben ein – und 2026 auch ein neuer Flohmarkt! An zahlreichen Ständen gibt es (Kinder‑)Kleidung, Spielzeug, Bücher, Deko und vieles mehr zu entdecken. Gemeinsam mit dem Meethouse e.V., einem generationsübergreifenden, solidarischen und ökologischen Wohnprojekt im Gewoba-Haus, entsteht ein Ort für Begegnungen, Austausch und erste Kontakte in der neuen Nachbarschaft. Das Programm vor Ort entwickelt sich flexibel gemeinsam mit den Nachbar:innen und den Gewerben, die künftig die Erdgeschosse beleben werden.

Der Flohmarkt findet auf einer Wiesenfläche statt. Je nach Mobilität kann der Untergrund unterschiedlich gut zugänglich sein; bei Regen kann es matschig werden. Gut erreichbar ist der Standort mit den Straßenbahnlinien 3 und 5 (Richtung Gröpelingen), Ausstieg „Eduard-Schopf-Allee“ oder „Europahafen“.

Für Kinder gibt es das Mobile Atelier zum kreativen Mitmachen, und ein kleines gastronomisches Angebot rundet den Besuch ab. Die Anmeldung für einen eigenen Stand ist kostenfrei und 4–6 Wochen vor dem Termin auf www.jetzthier.eu möglich.

Der Flohmarkt richtet sich an private Verkäufer:innen, die ihre Secondhand-Waren ohne Standgebühr anbieten möchten. Gewerblicher Verkauf ist nicht gestattet. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Den Anmeldelink finden Interessierte etwa vier Wochen vor dem Termin auf www.jetzthier.eu.