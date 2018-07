Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

× Erweitern Theater Lichtermeer Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer

Das Theater Lichtermeer hat aus den Erzählungen der Augsburger Puppenkiste ein neues, lustiges und auch tiefgründiges Musicalabenteuer für große und kleine Abenteurer ab 4 Jahren entwickelt.

Das sechsköpfige Ensemble schlüpft in die Figuren von König Alfons, der viertel vor zwölfte, Frau Waas, Herr Ärmel, den Scheinriese Herr Tur Tur, den Halbdrachen Nepomuk, die Prinzessin Li Si und viele, viele mehr. Und nicht zu vergessen die Lokomotive Emma.

Lummerland wird langsam zu klein für alle Bewohner. Deshalb soll der Zugbetrieb eingestellt werden. Doch was ist ein Lokomotivführer ohne Lokomotive? So beschließt Lukas woanders sein Glück zu suchen. Jim Knopf schließt sich ihm an. Gemeinsam erleben sie große Abenteuer, lernen viele neue Freunde kennen und Jim erfährt sogar etwas über seine Herkunft.

