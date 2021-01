Johann verschwindet

Deutschlandfunk Kultur hat heute in der Sendung Kakadu ein Hörspiel für Kinder ab 8 Jahren im Programm, eine Eigenproduktion aus dem Jahre 2006.

Kai möchte Fußball so gut wie Johann spielen können, damit er in die Schulmannschaft aufgenommen wird. Deshalb trainiert er mit Johann jeden Tag vor dem Tor der alten Fabrik. Die beiden betreten eines Tages verbotenerweise das Fabrikgelände, um den Ball zu holen, der über die Mauer geflogen ist. Als Krimikenner sehen sie gleich, dass dies ein perfekter Ort ist, um sich als Gangster zu verstecken. Johanns wirklicher Name ist Xuan. Seine Eltern sind Vietnamesen, aber Johann ist in Deutschland geboren und auch hier aufgewachsen. Als seine Familie zurück nach Vietnam geschickt werden soll, versteckt er sich in der alten Fabrik. Nur Kai weiß davon und bringt ihm regelmäßig Essen.

