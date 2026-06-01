Jokes - der Mitmachzirkus

× Erweitern © Circusschule Jokes Wunderschön, umsonst und draußen, Kulturcircus am Huckelrieder Deichschart.

Auf der Campusbühne beim SummerSounds Festival wird Zuschauen schnell zum Mitmachen: Der Mitmachzirkus „Jokes“ lädt Kinder und Erwachsene ein, selbst Teil der Show zu werden. Statt klassischer Bühne gibt es Bewegung, Spaß und kleine Zirkusmomente, bei denen das Publikum aktiv eingebunden wird – ideal für alle, die nicht stillsitzen wollen.