Jona und der große Fisch

In der Kinderkulturetage im Studio steht eine spannende Lesung auf dem Programm: Jona hat den Auftrag bekommen in die große Stadt Ninive zu reisen. Er soll den König und die Bewohner der Stadt ermahnen, freundlicher miteinander umzugehen. Jona packt seine Sachen und geht zum Hafen. Ein Freund begleitet ihn. Er muss sehr staunen, als er hört, dass Jona in ein anderes Land fahren und seinen Auftrag nicht ausführen will. "Wenn das nur gut geht!", denkt der Freund.

Die Kinder hören eine Geschichte, verfolgen eine Live-Illustration und sind dann eingeladen, eigene fantasievolle Bilder zu malen.

Der Eintritt kostet für Kinder 6, für Erwachsene 9 Euro.