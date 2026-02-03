Einrad & Jonglage

In diesem vierstündigen Zirkus-Workshop dreht sich alles um Einradfahren und Jonglieren! Ob erste Versuche oder schon kleine Kunststücke – Anfänger:innen und Fortgeschrittene zwischen 6 und 12 Jahren sind herzlich willkommen. Gemeinsam wird ausprobiert, geübt und Neues entdeckt, während Bälle fliegen und das Gleichgewicht trainiert wird. Geleitet wird der Workshop von Zirkuspädagogin Maren Theesfeld.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung.