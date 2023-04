Jugend forscht - Bundesfinale

× Erweitern © Stiftung Jugend forscht e.V. Jugend forscht

Das 58. Finale von Jugend forscht findet in diesem Jahr in Bremen statt. Vom 18. bis 21. Mai 2023 präsentieren die besten Nachwuchsforscher:innen Deutschlands ihre Projekte und wetteifern um den Bundessieg.

Neben den Wettbewerbsbeiträgen erwartet die Besucher:innen am Samstag ein Rahmenprogramm aus Vorträgen und Mitmachaktionen rund um Wissenschaft und Technik.

Nach dem die jungen Talente in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zeigen konnten, was sie draufhaben, werden am 21. Mai in Anwesenheit der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger die Sieger:innen vor rund 1000 geladenen Gästen in der ÖVB-Arena ausgezeichnet.

Die Veranstaltung ist nur am Samstag zwischen 14 und 17 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Eintritt ist frei.