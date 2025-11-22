Jugend jazzt

Die Musikerinitiative Bremen und der Landesmusikrat Bremen laden zur Landesbegegnung ein. Hier zeigen junge Jazztalente ihr Können und erhalten Feedback von einer Fachjury, um mit etwas Glück einen Förderpreis zu gewinnen oder den Weg zur Bundesebene zu erobern.

Die öffentliche Veranstaltung bildet den Auftakt für eine vielversprechende musikalische Reise im Rahmen der Bremer Hausmusikwoche.