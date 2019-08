Jugend ohne Gott

Das Stück auf der Grundlage von Ödön von Horváths Roman behandelt die Themen Mitläufertum, Gewaltbereitschaft, Rechtsradikalismus und Orientierungssuche.

Verwahrlost die Bildung die Jugend? Wie ist das Leben in der Schule? Welchen Einfluss haben Lehrer? Was darf gesagt werden und was muss unbedingt verschwiegen bleiben? Wie geht man mit nationalsozialistischem Gedankengut um? Gibt es einen Gott? Vertraut man der Liebe? - Wer hat den Mord begangen?

Acht Jugendliche mit Migrationshintergrund versuchen zusammen mit Theaterregisseur Ralf Siebelt einen Mord aufzudecken. Das Leben der Schüler einer Klasse aus Bremen wird komplett auf den Kopf gestellt, als ein Mitschüler den Campingausflug in den Harz nicht überlebt. Gegenseitiges Misstrauen und Beschuldigung steht an der Tagesordnung. Kann der Mord an dem Mitschüler aufgeklärt werden? Es kommen kalte Zeiten: das Zeitalter der Fische.

Unter der Regie von Ralf Siebelt spielen Valeria Bekker, Alisoun Trendelbernd, Sarah Disha, Leonie Barban, Kevin Citozi, Stephanie Bauch, Nikita Vasiliuk und David Kust.

Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es auf www.theater11.de und an der Abendkasse.