Jugend-Schnack-Café

Der inklusive Jugendtreff bietet jeden zweiten Donnerstag einen Ort zum Austausch, um sich kennenzulernen, zum Quatschen oder einfach, um Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen: Teilnehmen können alle jungen Leute ab 10 Jahre, die Lust auf den Kontakt haben und gerne neue Freundschaften schließen möchten.

Alle entscheiden dabei gemeinsam, worauf sie Lust haben und wie die gemeinsame Zeit verbracht werden soll. Es stehen verschiedene Gesellschaftsspiele, ein Tischkicker, ein Billardtisch, eine Tischtennisplatte, Dartscheiben, ein Flipper und viele weitere Spiel- und Sportgeräte bereit. Bei schönem Wetter kann auch der angrenzende Basketballplatz genutzt werden.

Wer mitmachen möchte, wird um eine Anmeldung bei Sophia Klerings vom Martinsclub gebeten, sie ist per E-Mail an sophia.klerings@martinsclub.de oder unter der Telefonnummer 0421-57232478 erreichbar.