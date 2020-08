JugendKunstKurs Intensiv

× Erweitern © KunstAtelier Exprimendi Eltern-Baby-Stoffsiebdruck, Exprimendi

Malen, Zeichnen & Gestalten: In diesem Kurs steht das künstlerische Experimentieren im Vordergrund. Dabei lernen die Teilnehmenden ab 12 Jahren verschiedene Techniken kennen. Mit verschiedenen Materialien wird auf glattem, weichen, rauen oder hartem Papier mit Pinseln, Stiften, Federn, Spachteln oder Schwämmchen experimentiert und ausprobiert.

Inspiration erhalten sie von verschiedenen Werken bekannter Künstler. Der Kurs findet bis zum 30. November immer montags statt (außer in den Ferien), die Teilnahme an 10 Terminen kostet 125 Euro inkl. Materialien und wird per E-Mail angemeldet.