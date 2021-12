Malen, formen und gestalten

× Erweitern © KunstAtelier Exprimendi Eltern-Baby-Stoffsiebdruck, Exprimendi

In der Kunstwerkstatt in dieser Sommerferienwoche probieren Jugendliche ab 10 Jahren spannende und vielfältige Techniken und Materialien aus.

Jeden Morgen beginnen sie mit einer gemeinsamen kreativen Aktivität und arbeiten dann individuell an ihren Werken weiter. Dafür besprechen sie, was sie besonders interessiert und dann können alle Teilnehmer:innen in eigenem Tempo zeichnen, malen (auch mit Acryl auf Leinwand), drucken und plastisch gestalten. Kurz: Intensive Zeit für kreative Ideen und um aus dem Vollen zu schöpfen!

Die Teilnahme an der KunstIntensivWerkstatt vom 15. bis 19. August kostet 192 Euro zuzüglich 38 Euro Material. Anmeldung bitte per E-Mail.