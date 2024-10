Jugend im Gespräch mit dem Bürgermeister

Andreas Bovenschulte lädt junge Bremer:innen zum Dialog ein. In der Online-Veranstaltung geben die Teilnehmenden die Themen vor. Diskutiert werden Alltagssorgen rund um Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeit. Aber auch: Welche Wünsche oder auch Befürchtungen für die Zukunft haben die Jugendlichen in Bremen und Bremerhaven? Wie geht die heutige Generation mit Fake News um? Und vor allem: Welche Erwartungen an und Ideen für die Politik hat sie?

Nach Anmeldung auf www.buergermeister.bremen.de/onlinegespraech erhalten die Teilnehmenden ihre Einwahldaten per E-Mail.