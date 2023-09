× Erweitern © ARD Jugendmedientag: Alles KI? Bildungsinfluencer Bob Blume

KI, Fake-News und Journalismus: Schüler:innen ab Klasse 8 können am 15. November 2023 aus über 21 kostenlosen Workshops, Vorträgen und Diskussionen wählen. Die Angebote finden in verschiedenen NDR Studios, in den Schule selbst und digital statt. Lehrkräfte können ihre Klassen bis zum 11. November anmelden.

Im Mittelpunkt des diesjährigen ARD-Jugendmedientages steht das Thema "Künstliche Intelligenz". Praktische Hinweise zur Mediennutzung, Hintergrundinformationen und natürlich viel Ausprobieren sollen die Schüler:innen und Schüler zum Mitmachen, Mitdenken und Nachfragen animieren.

Schulbesuch live und digital

Am Jugendmedientag kommen NDR Mitarbeiter:innen und Journalist:innen, zum Beispiel aus der Satire-Redaktion „Extra 3“, Naturfilmer:innen oder Autor:innen an die Schulen und berichten über ihre Arbeit. Im digitalen Workshop: „Darf ich das? Ethische und rechtliche Fragen beim Einsatz von KI“ zeigen NDR Journalist*innen welche ethischen und rechtlichen Fragen bei der Nutzung von Tools wie ChatGPT und Midjourney beachtet werden sollten. Gemeinsam mit den Schüler:innen werden Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele dieser Tools im Alltag der Jugendlichen diskutiert.

Das Programm, das Anmeldeformular und alle weiteren Informationen rund um den ARD-Jugendmedientag gibt es auf der Veranstaltungswebseite.