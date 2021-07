Im Superwahljahr 2021 lädt der Bremer Jugendring Kinder, Jugendliche und Erwachsene zur Podiumsdiskussion auf dem Goetheplatz ein.

Moderiert von Julian Beyer sprechen Wendla Schaper (EU-Jugendvertreterin), Ali Isser (Spot on Democracy), Adrian Wenzel (Tanzbar), Paul-Nikos Günther (Die Grünen), Ann-Kathrin Mattern (CDU) und Lizza Besecke (SPD) über Wahlalter, Ausschlüsse aufgrund von Staatsbürgerschaft oder Behinderung. Sie fragen sich und das Publikum, wer gehört wird in unserer Demokratie, wessen Anliegen dominieren und wer sich repräsentiert fühlt. Und was anders wäre, wenn alle eine Stimme hätten?

Gut 60 Millionen Deutsche sind zur Bundestagswahl aufgerufen, nicht dabei alle unter 18 Jahren: 13 Millionen Kinder und Jugendliche haben keine Stimme. Ist das fair, wenn diejenigen, die freitags für eine bessere Welt auf die Straße gehen und noch ziemlich lang in ihrem Leben arbeiten müssen, nicht wählen dürfen, fragen deswegen der Bremer Jugendring und das Theater Bremen bei der zweiten Podiumsdiskussion zum Thema „Wem gehört die Demokratie?“

Der Eintritt ist frei, der Einlass erfolgt vor Ort ohne Karten, die Plätze sind jedoch begrenzt.

Weitere Infos auf www.bremerjugendring.de.