Jugendtrauergruppe

Die Gruppe bietet Jugendlichen ab 16 Jahren die Möglichkeit andere trauernde Jugendliche kennen zu lernen und sich untereinander auszutauschen. Es bleibt genug Raum, sich Zeit zu nehmen für die Erinnerung an den geliebten Menschen, der gestorben ist. In der Gruppe kann man erzählen, zuhören, Fragen stellen, Rituale zum Abschied gestalten, Filme schauen, gemeinsam Spaß haben und den eigenen Trauerweg finden.

Die Treffen der Jahresgruppe finden einmal monatlich in den Räumen der Schwachhauser Heerstraße statt. Wer an der Gruppe teilnehmen möchte, meldet sich telefonisch oder unter beratung@trauerland.org an.

Seit 1999 begleitet der gemeinnützige Verein trauernde Kinder und Jugendliche, die einen nahestehenden Menschen verloren haben. Das Hilfsangebot umfasst neben den Trauergruppen für Kinder und Jugendliche, einen Trauertreff für junge Erwachsene, Einzelberatungen und Kriseninterventionen in akuten Notlagen sowie ein Beratungstelefon, das jeden Werktag erreichbar ist.

Alle Angebote können von den Betroffenen kostenfrei in Anspruch genommen werden.