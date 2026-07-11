Juhuuu, Besuch! vom Baggerfahrer

× Erweitern © Tim Nienaber Baggerfahrer, Universum

Einmal selbst im Führerhaus sitzen und meterdicke Betonwände wie Kekse zerbröseln lassen – für viele Kinder gibt es kaum etwas Aufregenderes als gigantische Maschinen im Einsatz. Im Universum stellt sich Tim Nienaber den neugierigen Fragen der jungen Gäste.

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Der 38-Jährige saß schon als Kind auf Baumaschinen und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht: Jahrelang steuerte er selbst zentnerschwere Bagger auf Baustellen. Heute plant er, wie alte Gebäude und Häuser sicher abgerissen werden, und kennt das Baustellenleben wie seine Westentasche.

Aus seiner Zeit auf den Baustellen kann Nienaber so manche spannende Geschichte erzählen – und beantwortet an diesem Nachmittag Fragen, die den jungen Gästen unter den Nägeln brennen: Wie tief war eigentlich das größte Loch, das du je gegraben hast? Wie viele Fahrzeuge besitzt deine Baufirma insgesamt? Hast du schon mal ein ganzes Hochhaus abgerissen – und was passiert danach mit den Trümmern? Anhand von Videos und Fotos direkt von den eigenen Baustellen erklärt der Fachmann nicht nur, wie gewaltige Geräte Platz für Neues schaffen, sondern auch, wie viel Fingerspitzengefühl, Mut und Teamgeist in seinem Beruf stecken.

Die Kinder dürfen aber nicht nur Löcher in den Bauch fragen, sondern auch echte Ausrüstung erforschen. Nienaber bringt Bauhelme und Sicherheitsschuhe mit – deren Festigkeit die Kinder mit einem Gummihammer gleich selbst testen dürfen! Gut möglich, dass nach diesem Nachmittag so mancher Berufswunsch auf starken Raupenketten daherkommt …

Fragen an den Besuch können vor Ort gestellt, aber auch im Vorfeld geschickt werden – als Text, Sprachnachricht oder Kurzvideo an die E-Mail-Adresse kinderfrage@universum-bremen.de oder über die Social-Media-Kanäle des Mitmach-Museums.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist im Universum-Ticket enthalten. Eine vorherige Reservierung unter 0421-33 460 ist erforderlich.