© K. Hase Juhuuu, Besuch! vom Klinikclown

Zum Glück gibt es die Bremer Klinikclowns! Diese sorgen mit viel Herzblut für etwas Abwechslung und Spaß. Welche Utensilien sie dabei im Gepäck haben und was ihr Publikum besonders gern mag, erfahren neugierige Jungs und Mädchen an diesem Nachmittag.

© T. Casper Juhuuu, Besuch! vom Klinikclown

Die Bremer Klinikclowns-Gründerin Julia Wiegmann ist zu Besuch und beantwortet eine Stunde lang alle Kinderfragen mit kunterbunten Fotos und berührenden Geschichten.

Hat jeder Clown ein Lieblingsspiel? Ist Klinikclown ein richtiger Beruf? Wie jung war der jüngste Patient und wie alt der älteste? Sind auch Clowns manchmal traurig? Und quietscht die rote Nase, wenn man draufrückt?

Die kleinen Gäste dürfen an diesem Nachmittag aber nicht nur all ihre Fragen stellen, sondern können auch Julias Kostüm bewundern und bei einem gemeinsam gesungenen Lied mit allen Sinnen in die Welt der Klinikclowns eintauchen.

Fragen an den Besuch können vor Ort gestellt, aber auch im Vorfeld geschickt werden – als Text, Sprachnachricht oder Kurzvideo an die E-Mail-Adresse kinderfrage@universum-bremen.de oder über die Social-Media-Kanäle des Mitmach-Museums.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist im Universum-Ticket enthalten. Eine vorherige Reservierung unter 0421-33 460 ist erforderlich.