Juhuuu, Besuch! vom Walforscher

Über die tiefblauen Ozeane wissen die Menschen weniger als über den Mond. Auch Fabian Ritter war schon immer neugierig und entdeckte während des Biologiestudium seine Begeisterung für Wale und Delfine. Seit vielen Jahren erforscht er die Säugetiere des Meeres und hat sich dem Schutz der gefährdeten Arten und Lebensräume verschrieben. Nun ist er in Bremen zu Besuch und erzählt spannende Geschichten aus seiner Arbeit als Walforscher. Aber vor allem beantwortet er all eure Fragen.

Wie ist es, Wale zu beobachten? Und muss ein Meeresforscher auch mal ins Büro?

Außerdem gibt Fabian Ritter Einblicke in sein Buch „Wir Wale“, in dem er die Perspektive wechselt und sich in die Rolle der Delfine und Wale hineinversetzt.

Fragen an den Besuch können vor Ort gestellt, aber auch im Vorfeld geschickt werden – als Text, Sprachnachricht oder Kurzvideo an die E-Mail-Adresse kinderfrage@universum-bremen.de oder über die Social-Media-Kanäle des Mitmach-Museums.

Die Teilnahmekosten an der Veranstaltung sind im Eintritts-Ticket (Kinder 12 Euro, Erwachsene 18 Euro) enthalten. Eine vorherige Reservierung unter 0421-33 460 oder shop.universum-bremen.de ist erforderlich.