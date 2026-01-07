Juhuuu, Besuch! vom Vulkanforscher

× Erweitern © Andreas Klügel Juhuuu, Besuch! Vulkanforscher

Kleine, große, breite, schmale – Vulkane sind wie Menschen: Jeder ist einzigartig! Und jeder Vulkan hat seine ganz eigenen Geschichten. Wer sich besonders gut damit auskennt, ist der Vulkanforscher Andreas Klügel von der Universität Bremen.

In gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre können Kinder ihm all ihre Fragen stellen:

Woran merkt man, dass ein Vulkan gleich ausbricht?

Hast du einen Lieblingsvulkan?

Was war dein spannendster Moment als Vulkanforscher?

Und hast du schon mal ein Marshmallow über Lava gehalten?

Neugierig sein ist ausdrücklich erlaubt! Aber das ist noch nicht alles: Die jungen Entdecker:innen dürfen auch echte Lavasteine anfassen und herausfinden, welche Geheimnisse die Gesteine über ihre Entstehung verraten. An einem großen Globus zeigt Andreas außerdem, wo überall auf der Welt Vulkane zu finden sind – und wie sie entstehen. Gibt es eigentlich auch Vulkane unter Wasser?

Nach diesem aufregenden Nachmittag wird so manches Kinderherz anfangen zu sprühen vor Begeisterung für die heiße, spannende Welt der Vulkane.

Fragen an den Besuch können vor Ort gestellt, aber auch im Vorfeld geschickt werden – als Text, Sprachnachricht oder Kurzvideo an die E-Mail-Adresse kinderfrage@universum-bremen.de oder über die Social-Media-Kanäle des Mitmach-Museums.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist im Universum-Ticket enthalten. Eine vorherige Reservierung unter 0421-33 460 ist erforderlich.