Juhuuu, Besuch! von der Straßenbahnfahrerin

© privat Saskia Hillmann, Straßenbahnfahrerin

Kinder fragen, eine Straßenbahnfahrerin antwortet: Saskia Hillmann von der BSAG ist zu Gast im Universum, um neugierige Kinderfragen zu beantworten. Sie erzählt von ihrem Arbeitsalltag, der mal ganz früh beginnt oder spät in der Nacht endet.

Wie viele Menschen befördert sie am Tag? Wie schnell kann so eine Bahn fahren? Wie fährt man auf Schienen eigentlich Kurven? Welche Strecke ist besonders schön?

Wissenshungrige Kinder können die Bahnfahrerin eine Stunde lang in gemütlicher Atmosphäre mit Fragen löchern.

Fragen an den Besuch können vor Ort gestellt, aber auch im Vorfeld geschickt werden – als Text, Sprachnachricht oder Kurzvideo an 0160 4117646, per E-Mail an kinderfrage@universum-bremen.de oder über die Social-Media-Kanäle des Mitmach-Museums.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist im Universum-Ticket enthalten. Eine vorherige Reservierung unter 0421-33 46-0 wird empfohlen.