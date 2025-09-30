Junge Meeresforschende bei der Arbeit

Die Fotoausstellung zeigt die Arbeit junger Meeresforschender und die erhaltenswerte Schönheit der Natur. Unterschiedliche Blickwinkel auf die Forschungsgegenstände, Lebensräume und Organismen verdeutlichen die Komplexität und Vielfalt der Meeresforschung. Ziel ist es, die Hingabe und Leidenschaft zu präsentieren, mit der junge Forschende ihrer Arbeit nachgehen. Gleichzeitig soll die Ausstellung ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Erfolge vermitteln, die den Weg junger Forschender prägen.

Jedes Foto fängt einen Aspekt der Meeresforschung ein – sei es die Forschenden bei der Arbeit, die Lebensräume, die sie untersuchen, oder die Arten, die ihr Interesse wecken. Zu jedem Bild gibt es eine spannende Geschichte: Wo wurde es aufgenommen? Was zeigt es und welche Motivation steckte hinter der Aufnahme? Wir laden Sie ein, in die faszinierende Welt dieser motivierten Menschen einzutauchen, die ihre Projekte mit Begeisterung und Entschlossenheit verfolgen.

Zu sehen bis zum 22. Oktober 2025.