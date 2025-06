Käfer entdecken

Naturforscher:innen jeden Alters begeben sich auf eine sommerliche Entdeckungsreise in die Welt der kleinen sechsbeinigen Krabbler. Bei einer gemeinsamen Führung mit Käfer-Spezialist Axel Bellmann werden den Teilnehmenden möglichst viele verschiedene Exemplare in Wasser, Wald und Wiese spielerisch vorgestellt. Vom Kopfhornschröter in den alten Baumstümpfen bis zum Gelbrandkäfer im Teich ist alles möglich.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach telefonischer Anmeldung unter 0421-2221922.