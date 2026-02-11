Käsekurs

bis

Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg

Die Käserin Nora Mannhardt führt Kinder ab 10 Jahren und ihre Begleitung in die handwerkliche Käseherstellung ein. Während Frau Mannhardt von unterschiedlichen Herstellungsverfahren berichtet, können verschiedene Käsesorten verkostet werden. Anschließend wird zu zweit an einem Kessel Käse zubereitet. Der selbst hergestellte Frischkäse kann nach Hause mitgenommen werden.

Das Mitmachen kostet 60 Euro inklusive Material, Milch und Verkostung. Anmeldungen sind bis zum 2. April telefonisch und per E-Mail möglich.

Info

Museumsdorf Hösseringen Landtagsplatz 2, 29556 Suderburg
Dies & Das
05826-1774
bis
Google Kalender - Käsekurs - 2026-04-11 11:00:00 Google Yahoo Kalender - Käsekurs - 2026-04-11 11:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Käsekurs - 2026-04-11 11:00:00 Outlook iCalendar - Käsekurs - 2026-04-11 11:00:00 ical