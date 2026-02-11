× Erweitern © Museumsdorf Hösseringen Käsekurs

Die Käserin Nora Mannhardt führt Kinder ab 10 Jahren und ihre Begleitung in die handwerkliche Käseherstellung ein. Während Frau Mannhardt von unterschiedlichen Herstellungsverfahren berichtet, können verschiedene Käsesorten verkostet werden. Anschließend wird zu zweit an einem Kessel Käse zubereitet. Der selbst hergestellte Frischkäse kann nach Hause mitgenommen werden.

Das Mitmachen kostet 60 Euro inklusive Material, Milch und Verkostung. Anmeldungen sind bis zum 2. April telefonisch und per E-Mail möglich.