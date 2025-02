Kai aus der Kiste

Der turbulente Kinderfilm nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Wolf Durian aus dem Jahr 1926 erzählt eine "wunderbar unglaubliche Geschichte":

Berlin 1923. In einer Hinterhauswohnung lebt 13-jährige Kai mit seiner Mutter, der kleinen Schwester und dem arbeitslosen Bruder. Wie so viele haben sie kein Geld und wenig zu essen. Der pfiffige Junge möchte zum Unterhalt der Familie beitragen, und so wird er hellhörig, als sein Freund Atze einen Tipp hat.

Atze ist Hotelpage im luxuriösen Hotel Imperator, und ein reicher amerikanischer Gast, Mr. Mac Allen, sucht einen „Reklamekönig“ für die Vermarktung seiner Kaugummiprodukte in Deutschland. Entschlossen, diese einmalige Chance zu nutzen, lässt sich Kai in einer Kiste ins Hotelzimmer des Amerikaners schmuggeln, um sich persönlich für den Job zu bewerben. Doch Kai muss erst beweisen, dass er wirklich in der Lage ist, Aufmerksamkeit zu erregen und schlägt eine gewagte Wette vor...

Der Eintritt kostet 3 Euro für Kinder, 6 Euro für Erwachsene.

DDR 1988, Drehbuch, Regie: Günter Meyer, mit Christoph Zeller, Jürgen Watzke, Brigitte Möring, 98 Min., FSK: o. A., empfohlen ab 8 Jahren