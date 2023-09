× Erweitern © Stephan Walzl Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück

Opa liebt Thunfischsalat, Zebras und Stummfilme. Aber immer häufiger vergisst er das. Zum Glück gibt es Kai, die ihn dann daran erinnern kann. Manchmal ist Kai eben Opas Enkelin und manchmal sein Gedächtnis. An dem Tag, an dem Opa ins Heim umziehen soll, unternehmen sie noch einmal eine Reise in die Vergangenheit. Sie erkunden die Geschichten über den Krieg, die Opa so oft erzählt hat, spielen sie nach und stellen dabei fest, dass Krieg gar kein Spiel ist. Nach und nach merkt Kai, dass Opa nicht immer die Wahrheit erzählt hat. Dass er sich dieser Wahrheit nun stellt, hilft ihm schließlich auch dabei, sich mit der eigenen Geschichte zu versöhnen.

Zoran Drvenkars Stück für Publikum ab 10 Jahren beschreibt eine abenteuerliche Reise in die Vergangenheit, beschäftigt sich dabei auf spielerische Art mit Erinnerung und Demenz und erzählt zugleich von einer gelungenen Beziehung zwischen Großvater und Enkelin.

