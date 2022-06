Die Natur ist der beste Abenteuerspielplatz und man kann Sachen und Dinge am und im Fluss sehen, die sonst nie jemand sieht. Im Kajak über stille Wasser gleiten, an verwunschenen Ufern langpaddeln Bremen still aus einer komplett anderen Seite (oder Perspektive) sehen oder sich richtig auspowern.

Beim Ferienprogramm des Sportgarten und der Bremer Sportjugend können 10- bis 16-Jährige in den Kanusport hineinschnuppern. Es findet täglich vom 25. Juli bis zum 29. Juli statt und kostet 25 Euro inklusive Mittagessen.

Hier geht's zur Anmeldung