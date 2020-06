× Erweitern © Bremer Kanu Wanderer Ferien in Bremen

Der Sportgarten und TURA laden Kids von 10 bis 16 Jahren zum Paddeln auf der Lesum in Bremen Nord ein. Wer also keine Angst vor dem Wasser hat, ist hier genau richtig. Die Teilnehmenden müssen Schwimmkenntnise besitzen und mindestens das Schwimmabzeichen Bronze vorweisen können.

Das Camp fängt damit an, dass den Kids gezeigt wird, wie das Paddel richtig gehalten wird, wie man richtig ein- und aussteigt, ohne dabei ins Wasser zu fallen oder wie man verhindert, nur Schlangenlinien zu fahren. Natürlich gibt es auch ein paar kleine Touren, je nach Können der Gruppe, auf der Lesum.

Ein Highlight ist die Sandbank fast direkt gegenüber des Bootsanlegers. Dort verbringen sie ein paar Stunden, um zu Schwimmen, mit dem Boot einmal „um zu kippen“, oder ein paar kleine Spiele zu spielen.

Zum Abschluss der Kajakwoche wird ein gemeinsames Grillen veranstaltet, hierfür bitte separat mitteilen, ob eine Allergie vorliegt oder das Kind bzw. der/die Jugendliche Vegetarier/Veganer ist.

Der Kurs findet täglich bis zum 7. August statt. Es besteht die Möglichkeit sich am Bahnhof zu treffen und gemeinsam mit den Betreuerïnnen Zug zu fahren, Richtung Bremen Lesum, und dort vom Bahnhof aus zum Gelände zu laufen (10 min Fußweg). Treffpunkt ist hier unter der großen Uhr um 11 Uhr. Alternativ können die Kids aber auch direkt zu dem Kanugelände (Am Lesumhafen 26, 28717 Bremen) kommen, dies auf dem Anmeldeformular bitte einmal ankreuzen. Das Anmeldeformular steht auf der Webseite des Sportgartens zum Download bereit, welches ausgefüllt an kontakt@sportgarten.de gesendet wird.

Kosten: 10 Euro inklusive Fahrtkosten und Abschlussgrillen