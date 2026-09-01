× Erweitern © Figurentheater Cornelia Theisen Kalif Storch

Sich für einen Tag in ein Tier verwandeln – wer würde das nicht gerne ausprobieren? Durch ein magisches Pulver geht dieser Traum für den Kalifen und seinen Großwesir in Erfüllung. Plötzlich finden sich die beiden als Störche wieder! Doch die Sache hat einen gehörigen Haken…

Das Figurentheater Cornelia Theisen zeigt den Märchenklassiker nach Wilhelm Hauff als bezauberndes Puppenspiel für alle ab 5 Jahren.

Eintritt: 5 Euro