× Erweitern © Martina Buchholz/Figurentheater Bremerhaven Kalle Klitzeklein

Zur Weihnachtszeit präsentiert das Figurentheater seine neue Geschichte über Freundschaft und Einsamkeit, Abenteuer und Hagebuttentee, für Kinder ab 3 Jahren.

Emmas Opa ist nicht mehr da. Aber auf dem Dachboden steht noch sein „Krimskrams-Wunderschrank“. In dem hat er immer alles gefunden, was er gerade so brauchte. Früher ist Emma ganz oft mit ihm auf den Dachboden durch die Klappluke hinaufgestiegen. Sie hat ihm geholfen, wenn er etwas repariert oder neu erfunden hat – denn ihr Opa war der beste Bastler der Welt. Jetzt ist sie ganz allein dort oben. Ihre Eltern haben viel zu tun und müssen arbeiten. Es ist kalt und Emma fühlt sich einsam… Aber genau in diesem Augenblick hört sie es:Geräusche! Aus Opas Krimskrams-Wunderschrank! Wohnt darin jemand?

Der Eintritt kostet 10 Euro für Kinder, Erwachsene zahlen 14 Euro.

Für Gruppen gibt es auch wochentags vormittags Vorstellungen.