©Phaeno Wolfsburg Kalte Experimente

Wie kommt der Schneemann in die Tüte? Wer baut den höchsten Eiswürfelturm? Wer produziert das kälteste Wasser? Wie viel Wasser steckt in einem Eiswürfel? Warum streut man im Winter Salz auf die Straße? Und was ist die eigentlich Pinguin-Methode? Hier können die Eltern, Großeltern gemeinsam mit den Kindern bzw. Enkelkindern in den Sommerferien spannende Experimente rund um das Thema Eis entdecken und die spannenden Eigenschaften des Eis kennenlernen.

Der Eintritt ist für Kinder bis fünf Jahren frei, Kinder ab 6 Jahren zahlen 9 Euro und Erwachsene 14 Euro.