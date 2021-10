Kids ab 8 Jahren erfahren im Herbstferienworkshop, was die frühen Küstenbewohner:innen an den Füßen trugen. Nach einer „Schuhprobe“ in der Ausstellung des Küstenmuseums basteln die Teilnehmenden ein eigenes Schuhmodell.

Die Teilnahme kostet 5 Euro, bitte anmelden.