Kamishibai für die Feuerspuren

× Erweitern © Jan Meier Feuerspuren, Kamishibai

Together / Заедно / Zusammen: Für das Internationale Erzählfestival Feuerspuren entwickeln Kinder und Erwachsene gemeinsam eine Kamishibai-Geschichte. Die Präsentation findet bei den Feuerspuren am Sonntag, den 8.11. um 17:30 Uhr auf dem Bibliotheksplatz statt.

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung.