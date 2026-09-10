Kamishibai für die Feuerspuren
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Kunstkiosk im Bromberger Viertel Bromberger Str. 88, 28237 Bremen
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© Jan Meier
Feuerspuren, Kamishibai
Together / Заедно / Zusammen: Für das Internationale Erzählfestival Feuerspuren entwickeln Kinder und Erwachsene gemeinsam eine Kamishibai-Geschichte. Die Präsentation findet bei den Feuerspuren am Sonntag, den 8.11. um 17:30 Uhr auf dem Bibliotheksplatz statt.
Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung.
Info
Kunstkiosk im Bromberger Viertel Bromberger Str. 88, 28237 Bremen
Kostenfrei, Kreatives