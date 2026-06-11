Wer kümmert sich um die, die sich um alle anderen kümmern? Unter dem Motto „Who cares? Wahrnehmen, wertschätzen, wandeln“ lädt die Arbeitnehmerkammer Bremen gemeinsam mit der Stadtbibliothek zum ersten Kammer Care Day ein. Einen Nachmittag lang dreht sich dort alles um die eigenverantwortliche Sorgearbeit – verpackt in ein kostenloses Familienprogramm.

Sorgearbeit betrifft jede Familie – sei es die Betreuung der Kinder, die Pflege von Angehörigen oder der tägliche Balanceakt zwischen Job und Fürsorge. Der Aktionstag holt diese Themen aus dem Alltag mitten ins Geschehen.

Die Programm-Highlights für Familien:

Um 15 und 17 Uhr verzaubert „Friedrich der Zauberer“ sein Publikum. Mit blitzartigen Blöffs, feinsinniger Sprachartistik und klassischen Requisiten wie Tüchern und Tricks mit Zauberringen zieht er Groß und Klein in seinen Bann.

Um 16 Uhr hebt sich im Piratenschiff der Vorhang für das Stück „Emres Innenfarben“ von Ronja Stegmann für Publikum ab 5 Jahren. Das fantasievolle Theater greift ein berührendes Thema auf: Was geschieht, wenn eine Großmutter beginnt zu vergessen? Kindgerecht wird hier Demenz als Teil des Lebens nahbar gemacht.

Während im Wallsaal bei Kaffee, Kuchen und Glitzer-Tattoos entspannte Begegnung im Vordergrund steht, bieten Infostände fundierte Orientierung.

Die Rechts- und Politikberatung der Arbeitnehmerkammer widmet sich im 2. OG an einer interaktiven Wissensstation der Frage, wie sich Erwerbstätigkeit und Pflege gesetzlich vereinbaren lassen und welche politischen Reformen anstehen.

Eintritt frei, keine Anmeldung nötig

Hier steht das komplette Programm.