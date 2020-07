Das Sportgarten-Projekt Schlüssel für Bremen lädt alle sportlichen Kids zwischen 12 und 16 Jahren zum kostenlosen Kampfsport-Camp in den Sommerferien ein.

Bis zum 29. Juli gibt es Mixed Martial Arts Training am Boxsack und mit Partnerïnnen satt. Der Teamleiter Murat bringt den Kids die Grundlagen in der Selbstverteidigung bei.

Alle Teilnehmer leisten eine Anmeldegebühr von 5 Euro, die sie am letzten Tag des Camps zurückbekommen. Das Camp ist somit für die TeilnehmerInnen kostenlos.

Am ersten Veranstaltungstag treffen sich die Teilnehmenden um 14:30 Uhr am Haupteingang des Hauptbahnhofs, um zusammen mit den Übungsleiterïnnen zur Anlage in der Pauliner Marsch zu fahren. Die Übungsleiterïnnen sind am Schild mit der Aufschrift "Kampfsport Camp" zu erkennen. Bitte für die Bahnfahrt eine Maske mitnehmen. Am Ende des Tages fahren alle gemeinsam zurück und sind um 18:30 Uhr wieder am Bahnhof.