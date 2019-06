©SOS-Kinderdorf Worpswede Kanuten ahoi - SOS-Kinderdorf Worpswede

Großer Wasserspaß erwartet alle Kanuten und die, die es werden wollen ab 10 Jahren.

An zwei Tagen in den Sommerferien zeigt ein ausgebildeter Kanuübungsleiter und Erlebnispädagoge des SOS-Kinderdorfs Worpswede wie ein Kanu gefahren wird. In zwei Stufen erlernen alle Wasserratten in Kürze die Praxis- und Theoriekenntnisse, mit denen als Abschluss der Europäischen Paddelpass erlangt wird. Mit dieser Qualifikation können dann in ganz Europa Kanus ausgeliehen werden. In der Basisstufe (weißes Paddel) wird in 6 Stunden der Grundstock des Kanusportes erlernt, in 9 Stunden die Stufe 1 (gelbes Paddel). Nach Abschluss beherrschen alle souverän, Boot und Paddel souverän in allen erdenklichen Wassersituationen auf sog. Stillgewässern.

Der Treffpunkt ist am Hammehafen Worpswede.

Kosten für den Grund- und Aufbaukurs an zwei Tagen: 30 Euro (inkl. Bootsmiete und Materialkosten). Mitmachen dürfen alle, die mindestens 10 Jahre alt sind und schwimmen können. Erziehungsberechtigte unterschreiben für Ihre Kinder eine Gesundheitserklärung vor Beginn des Kurses vor Ort. Die Anmeldung erfolgt an rene.moellenkamp@sos-kinderdorf.de.