Kapier Papier

Um "Papier in Kunst und Kultur“ geht es in der neuen Mitmachausstellung, in der Papier in ganz unterschiedlichen Facetten zum Leben erwacht. Von seiner spannenden Entstehungsgeschichte bis hin zu überraschenden Anwendungen in Musik, Mode, Theater und sogar in der Natur wird das vielseitige Material natürlich nicht nur ausgestellt. Hier werden die Besucher:innen selbst aktiv!

In drei Ausstellungsbereichen geht es um die Herstellung und Geschichte, um Papier als Kulturträge und um Papier in der Kunst. In verschiedenen Werkstätten kann Papier geschnitten, gerissen, zerknittert und gefaltet werden. Durch einen sanft raschelnden Wald aus Papier gelangen die Besuchenden in eine schallschluckende Papierhöhle aus gefalteten „Himmel – und Hölle“ – Objekten, an der alle weiterbauen können. Es gibt einen Modesalon, eine Theaterbühne und Spiele mit und aus Papier.

Partnerschulen aus Bremen sind an der Papierkunstbaustelle beteiligt und stellen von Januar bis Juni 2025 im Kunstunterricht Papiermodule her.

Gerne können sich noch weitere Schulen beteiligen. Interessierte Lehrkräfte melden sich einfach per E-Mail: mail@kek-kindermuseum.de