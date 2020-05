Karambolage

Im Workshop vertiefen 8- bis 12-Jährige ihre Kenntnisse in der Programmiersprache Scratch, indem sie ein Geschicklichkeitsspiel programmieren. Wer bereits an den immer wieder kehrenden Workshops Let's Dance oder Unterwasserschreck teilgenommen und erste Vorkenntnisse gesammelt hat, ist hier gut aufgehoben. Die Kids lernen die grundlegenden Konzepte des Programmierens (Algorithmen, Bedingungen oder Schleifen) kennen und machen in der Videokonferenz Erfahrungen in präziser Kommunikation und Hilfsbereitschaft.

Der Workshop des Berliner HABA Digitalwerkstatt Lab wird über das Videokonferenz-Tool Zoom durchgeführt. Dafür wird eine stabile Internetverbindung sowie einen Laptop oder PC mit Webcam und Mikrofon, und ein Scratch-Benutzerkonto benötigt. Die Programmierung erfolgt am heimischen Rechner.

Über die Digitalwerkstatt: In den Workshops und Kursen der Digitalwerkstatt erforschen Kinder zwischen 5 und 12 Jahren die digitale Welt, in denen sie beispielsweise ihre eigenen Spiele programmieren, Roboter bauen oder Animationsfilme erstellen. Ihnen werden nicht nur die technischen Fähigkeiten vermittelt, sondern auch ihr Bewusstsein für einen verantwortungsvollen und kreativen Umgang mit digitalen Werkzeugen geschärft.

Die Teilnahme kostet 29 Euro und wird online angemeldet.