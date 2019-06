Im Rahmen des KSB-Sommerferienprogramms können alle Kids ab 12 Jahren an jedem Montag in den Ferien kostenlos Karate lernen. Das Angebot richtet sich auch an Anfänger und Nichtmitglieder. Trainiert wird im Dojo, bitte bequeme Sportkleidung mitbringen, Schuhe werden nicht gebraucht.