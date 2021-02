Karim und Kater im Zug

Deutschlandfunk Kultur sendet heute in der Sendung Kakadu ein Hörspiel für Kinder ab 8 Jahren.

Mona aus Eberswalde ist von Zuhause weglaufen, weil sie den Ärger ihrer Eltern fürchtet, denn sie hat den Fernseher kaputt gemacht. Sie steigt zusammen mit dem syrischen Flüchtlingskind Karim ohne Fahrkarte in den Zug von Stralsund nach Berlin und spielen ein Versteckspiel mit der Schaffnerin. Karim wollte vom Flüchtlingsheim weg. Dort sind nämlich keine Tiere erlaubt und es kam für ihn überhaupt nicht in Frage, seinen Kater in ein Tierheim zu geben. So hat er ihn in seinem Rucksack über alle Grenzen hinweg nach Deutschland geschleppt. Der Kater, der viele Sprachen sprechen kann, übersetzt für Karim, der nur ein paar deutsche Worte kennt. Mit Hilfe des Katers werden Mona und Karim ein gutes Team, das zwar am Ende nicht unentdeckt bleibt, aber einen gemeinsamen Weg findet.

Hörspiel verpasst? Wer möchte, kann sich alle Folgen nach der Ausstrahlung hier anhören.