Karlchen – Das große Geburtstagsabenteuer

× Erweitern © Leonine Karlchen

Der kleine Hase Karlchen kann es kaum abwarten. Endlich ist sein fünfter Geburtstag da, und er will mit seiner ganzen Familie zum Picknicken an den See fahren! Doch ausgerechnet heute kriegt seine kleine Schwester Klara auf einmal hohes Fieber, und Mama und Papa müssen mit ihr zum Arzt.

Muss die große Geburtstagsfeier jetzt ausfallen? Nein, bestimmt nicht, findet Karlchen und schmiedet einen Plan: Mit seinen liebsten Stofftieren im Bollerwagen zieht er alleine los zu Oma. Die feiert seinen Geburtstag bestimmt ganz groß mit ihm! Doch auf dem Weg biegt Karlchen auf einmal falsch ab und landet mitten im Wald. Gut, dass seine Freundin Monika und ihr Hund Bello bereits seine Spur aufgenommen haben und den kleinen Hasen suchen.

Am 11. September ist "action & fun" angesagt, dann gibt es nach dem Kinderfilm etwa eine Stunde lang jede Menge Aktionen – passend zum gerade gesehenen Film und alles ganz umsonst: Da wird unter Anleitung von Kinomitarbeiter:innen getobt und gerannt, gebastelt und gespielt und es gibt immer auch was zu gewinnen. Die Eltern können entspannt einen Kaffee trinken oder einfach mitmachen.

Der Eintritt kostet für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 6 Euro.

D/NL/S 2021, Regie: Michael Ekbladh, Animation, FBW-Prädikat: wertvoll, 74 Min., ab 4 Jahren