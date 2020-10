In Stockholm, in einer ganz gewöhnlichen Straße, in einem ganz gewöhnlichen Haus, wohnt eine ganz gewöhnliche Familie und die heißt Svanteson. Wenig Aufregung im Leben des siebenjährigen Svante Svantesson, liebevoll auch Lillebror genannt, könnte man meinen. Bis er, heißa hopsa, Karlsson vom Dach begegnet, der eines Tages mithilfe eines Propellers auf seinem Rücken geradewegs in Lillebrors Zimmer hineinfliegt. Er ist schön, grundgescheit, gerade richtig dick und liebt es Streiche zu spielen. Er ist der beste Steichemacher der Welt, ach, eigentlich ist er in allem der Beste - findet Karlsson. Und Lillebror findet das auch. Gemeinsam heben die beiden ab und machen auf der Suche nach Schabernack, Tirritierung und Fleischklößchen das Schnürschuh Theater unsicher.

Das Stück nach Astrid Lindgren eignet sich für Kinder ab 3 Jahren. Der Eintritt beträgt 10 Euro.

