Karo und der liebe Gott

Ihre Kommunion soll für die 8-jährige Karo ein Freudentag werden, aber alles bricht plötzlich zusammen, als ihre Eltern sich trennen.

Schon wenige Tage später findet Karo sich mit ihrer Mutter in einer neuen Wohnung wieder und macht ihrem Ärger Luft. Sie verflucht den angeblich so „lieben Gott“ und schimpft in das Walkie-Talkie, dessen Gegenstück beim Umzug verloren gegangen ist. Zu ihrer Überraschung antwortet der „liebe Gott“ kratzbürstig aus der Wohnung unter ihr, denn er hat das zweite Walkie-Talkie gefunden. Karo sieht ihre Chance. Weder das schmuddelige Auftreten noch die abweisende Art des alkoholabhängigen Nachbarn schrecken sie ab. Wer könnte ihr besser helfen, die Eltern wieder zusammenzubringen, als der Allmächtige persönlich? Aber Gottes unergründliche Wege und Karos gewiefte Pläne zur Rettung des bröckelnden Familienlebens führen zu einer ganz anderen Lösung, als sie es sich erhofft hat.

A 2006, Regie: Danielle Proskar, mit Resi Reiner, Branko Samarovski, Petra Morzé, FSK 6, empfohlen ab 7 Jahren, 94 Min.