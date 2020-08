× Erweitern © Klimahaus Bremerhaven Kartoffelfest

Wer weiß, dass die Kartoffel aus den Anden stammt? Und dass es ganz bunte Sorten gibt in rot, lila und blau? Dass Kartoffeln sich gegen Schädlinge wehren, indem sie richtig giftig werden? In der Klimaküche kochen die Teilnehmerïnnen zwischen 7 und 13 Jahren gemeinsam leckere Gerichte, an die man im Zusammenhang mit Kartoffeln eher selten denkt.

Die Teilnahme kostet 4 Euro nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail.