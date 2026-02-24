isso?! Karton-Roboter mit Witz

× Erweitern © Universum® Bremen Wolkenkuckucksheim, Experimentierklub isso?!

Im Experimentierklub tauchen Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren zu wechselnden Themen in die Welt der Wissenschaft und Technik ein. Die Science-Clique trifft sich vier Tage lang, um aus Kartons einen Roboter-Kopf mit beweglichem Mund zu bauen. Mithilfe eines Calliope-Minicomputers und eines kleinen Motors bringen die Teilnehmenden den gebauten Kopf nicht nur in Bewegung, sondern können ihn auch gezielt programmieren.

Eine Banane essen, lachen oder singen lassen? Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Und ganz nebenbei lernen die Kinder Grundlagen des Programmierens kennen.

Die Teilnahme an dem Ferienprogramm ist kostenlos, die Plätze sind aber begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist bis zum 11. März unter 0421 / 33 46-253 oder auf universum-bremen.de/isso-science-clique notwendig.

Der Ferienworkshop findet von Montag, 23. März, bis Donnerstag, 26. März 2026 täglich statt, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.