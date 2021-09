Karussells, Zuckerwatte und Lichterglanz

× Erweitern © Historisches Museum Bremerhaven Museumsrummel

Die Ausstellung „Karussells, Zuckerwatte, Lichterglanz“ im Museum weckt mit nostalgischen Impressionen vom Bremerhavener Freimarkt Erinnerungen wecken. Anlässlich der Langen Nacht der Kultur 2021 präsentiert die Sonderausstellung Fotos, Erinnerungsberichte und Aquarelle, die die besondere Stimmung des bunten Trubels einfangen.

Ausgewählte Fotografien aus dem Zeitraum der 1920er bis in die frühen 2000er, Erinnerungsberichte und Aquarelle des Zeitzeugen und Malers Otto Stahmer gewähren Einblicke in das Jahrmarktstreiben um die Jahrhundertwende und fotografische Einblicke in die Zeit des „Amimarkts” ergänzen den Streifzug durch die Geschichte des Bremerhavener Freimarkts.